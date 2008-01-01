Randonnez, pédalez, conduisez hors-connexion - Déplacez-vous en toute confidentialité

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Recherche et itinéraire hors-ligne
Planifiez votre voyage et naviguez à l’étranger sans utiliser vos données mobiles sur des chemins de randonnée ou des itinéraires vélo.
Aucune collecte de données
L’appli est conçue pour préserver votre vie privée - elle n’identifie pas les utilisateurs, ne vous piste pas et ne collecte aucune information. CoMaps a également été audité par
Économisez votre batterie
Utilise efficacement la batterie, ne la vide pas comme d’autres applications de navigation.
Gratuit et développé par la communauté
Impliquez-vous
Des personnes comme vous aident à créer l’application en ajoutant des lieux à, en donnant leur avis sur les fonctionnalités de l’application ou en contribuant au code du projet sur afin de créer de belles cartes ensemble. Le projet est un fork d’Organic Maps et Maps.Me et est géré par une communauté open source.
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